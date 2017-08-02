Сити-менеджером Верхней Пышмы стал уроженец СероваСегодня в 11:49
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Иван Соломин.
1 августа 2017 года дума городского округа Верхняя Пышма назначила на должность сити-менеджера Ивана Соломина. Ранее он занимал пост замглавы администрации муниципалитета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.
Конкурс на замещение должности, ставшей вакантной в июне после досрочного ухода с поста предыдущего сити-менеджера Владимира Чиркова, проходил в два этапа. Сначала комиссия рассмотрела документы кандидатов, а затем пригласила их на индивидуальные собеседования. В итоге на рассмотрение муниципального парламента были внесены кандидатуры заместителей главы администрации ГО Ивана Соломина и Николая Невструева.
Заслушав их выступления, депутаты единогласно выбрали И.Соломина. Двухлетний контракт с ним будет заключен 2 августа.
Иван Соломин родился в 1979 году в Серове. После окончания УГТУ-УПИ по специальности "Промышленное и гражданское строительство" с 2000 года работал в ОАО "Металлургический завод имени Серова". В 2010 году перешел в Управление капитального строительства "Уралэлектромеди" и спустя два года был назначен директором по строительству и реконструкции. В 2015 году приступил к исполнению обязанностей первого заместителя главы администрации Верхней Пышмы по инвестиционной политике и развитию территории.
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