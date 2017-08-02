Иван Соломин.

1 августа 2017 года дума городского округа Верхняя Пышма назначила на должность сити-менеджера Ивана Соломина. Ранее он занимал пост замглавы администрации муниципалитета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Конкурс на замещение должности, ставшей вакантной в июне после досрочного ухода с поста предыдущего сити-менеджера Владимира Чиркова, проходил в два этапа. Сначала комиссия рассмотрела документы кандидатов, а затем пригласила их на индивидуальные собеседования. В итоге на рассмотрение муниципального парламента были внесены кандидатуры заместителей главы администрации ГО Ивана Соломина и Николая Невструева.

Заслушав их выступления, депутаты единогласно выбрали И.Соломина. Двухлетний контракт с ним будет заключен 2 августа.

Иван Соломин родился в 1979 году в Серове. После окончания УГТУ-УПИ по специальности "Промышленное и гражданское строительство" с 2000 года работал в ОАО "Металлургический завод имени Серова". В 2010 году перешел в Управление капитального строительства "Уралэлектромеди" и спустя два года был назначен директором по строительству и реконструкции. В 2015 году приступил к исполнению обязанностей первого заместителя главы администрации Верхней Пышмы по инвестиционной политике и развитию территории.