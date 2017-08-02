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Холманских "вызвал на ковер" губернаторов Югры и ЯмалаСегодня в 14:16

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Они ответят за лесные пожары.

3 августа Наталья Комарова и Дмитрий Кобылкин выступят на совещании у полпреда президента России в УрФО. Губернаторы Югры и Ямала расскажут о мерах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в своих регионах. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе аппарата Игоря Холманских.

Стоит отметить, что в конце июля из-за сухой и жаркой погоды в автономных округах значительно увеличилась площадь природных пожаров. Как сообщает Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, 2 августа огонь захватил 79 501 гектар. Для тушения Ямал вызвал специалистов из соседних регионов. Сейчас там работают 850 человек. В Югре горят без малого 6 000 гектаров леса.

Так же на совещании у представителя президента выступит замминистра природных ресурсов и экологии Иван Валентик, начальник окружного управления Генпрокуратуры Юрий Турыгин и начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко.

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