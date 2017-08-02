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Депутат-биатлонист Чепиков не тратит "патроны" в ГосдумеСегодня в 16:21

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До первой годовщины.

17 депутатов Госдумы РФ за несколько месяцев с момента формирования VII созыва нижней палаты парламента не внесли ни одного законопроекта, не присоединились к инициативам коллег и не выступили ни на одном пленарном заседании, пишет РБК.

В число "молчунов" вошли и парламентарии, прошедшие в Госдуму от уральских регионов: входящий в "физкультурный" комитет экс-биатлонист Сергей Чепиков (Свердловская область), занимающий пост зампреда в комитете по международным делам шахматист Анатолий Карпов (ХМАО-Югра) и член антикоррупционного комитета Олег Колесников (Челябинская область). Последний, к слову, не вносил законопроекты аж с 2007 года, подчеркивает издание.

По словам Карпова, он сейчас "активно занимается международными делами". "Ратификация договоров — постоянная работа. Есть и закрытая часть международной тематики", - поясняет экс-чемпион мира. Он рассказал о регулярных турнирах по шахматам с иностранными депутатами в Европе, в которых есть "политическая составляющая".

Чепиков же объяснил свою "молчаливость" нежеланием подписываться под чужими инициативами — "не оригинально". По словам двукратного олимпийского чемпиона, несколько законопроектов он внесет в грядущую осеннюю сессию – то есть через год после того, как был избран депутатом Госдумы, передает "Уралинформбюро".

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