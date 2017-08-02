Депутат-биатлонист Чепиков не тратит "патроны" в ГосдумеСегодня в 16:21
- Текст
До первой годовщины.
17 депутатов Госдумы РФ за несколько месяцев с момента формирования VII созыва нижней палаты парламента не внесли ни одного законопроекта, не присоединились к инициативам коллег и не выступили ни на одном пленарном заседании, пишет РБК.
В число "молчунов" вошли и парламентарии, прошедшие в Госдуму от уральских регионов: входящий в "физкультурный" комитет экс-биатлонист Сергей Чепиков (Свердловская область), занимающий пост зампреда в комитете по международным делам шахматист Анатолий Карпов (ХМАО-Югра) и член антикоррупционного комитета Олег Колесников (Челябинская область). Последний, к слову, не вносил законопроекты аж с 2007 года, подчеркивает издание.
По словам Карпова, он сейчас "активно занимается международными делами". "Ратификация договоров — постоянная работа. Есть и закрытая часть международной тематики", - поясняет экс-чемпион мира. Он рассказал о регулярных турнирах по шахматам с иностранными депутатами в Европе, в которых есть "политическая составляющая".
Чепиков же объяснил свою "молчаливость" нежеланием подписываться под чужими инициативами — "не оригинально". По словам двукратного олимпийского чемпиона, несколько законопроектов он внесет в грядущую осеннюю сессию – то есть через год после того, как был избран депутатом Госдумы, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:05
Пермячку "заперли в квартире" за убийство дочери
Сразу после рождения.Сегодня в 19:59
Екатеринбуржцам вернут прямой рейс на Бали
После трехлетнего перерыва.Сегодня в 19:25
Дело тюменской ВИЧ-диссидентки пойдет на "второй круг"
Если так решит Чайка.Сегодня в 18:55
В Екатеринбурге ищут очевидцев падения женщины с коляской
Из автобуса.Сегодня в 18:29
Центр Екатеринбурга заволокло едким дымом
Спасатели работают на месте ЧП.Сегодня в 18:26
Telegraph "похоронил" супруга британской королевы
Герцога Эдинбургского Филиппа.Сегодня в 18:24
В Тобольске 4-летний мальчик сорвался с 90-метрового обрыва
Его родителей отдали под суд.Сегодня в 18:22
Российские таможенники могут остаться без денег
Пригрозила Счетная палата.Сегодня в 18:09
Главархитектура Екатеринбурга одобрила Дворец дзюдо
Вместе с парковками.Сегодня в 18:06
Жители Талицкого ГО дождались асфальтовой дороги
На ее строительство ушло 147 миллионов.Сегодня в 18:04
В Дегтярске объявят конкурс по выборам главы
В сентябре.Сегодня в 18:02
МТС Банк и "АльфаСтрахование-Жизнь" вывели "Капитал в плюс"
Для физических лиц.Сегодня в 18:01
В центре Екатеринбурга из реки достали труп мужчины
Разыскиваются очевидцы.Сегодня в 17:52
Праздничный хук: корреспондента НТВ ударили в прямом эфире
На празднике ВДВ.Сегодня в 17:49
"Made in Сhina" на уральской таможне
Одиссея товаров из Поднебесной.
Главные новости
- Сегодня в 17:49"Made in Сhina" на уральской таможне
- Сегодня в 17:46"Автомобилист" подсчитал ущерб от кражи коньков
- Сегодня в 17:13Как потратить 2 миллиарда Путина?
- Сегодня в 16:21Депутат-биатлонист Чепиков не тратит "патроны" в Госдуме
- Сегодня в 16:11Невьянцы из трущоб
Аналитика
Как потратить 2 миллиарда Путина?
Знают НКО.
Невьянцы из трущоб
Дождутся ли расселения?
Лицей под угрозой реконструкции
Очередной "учебный" скандал в Екатеринбурге?