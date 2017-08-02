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В Дегтярске объявят конкурс по выборам главыСегодня в 18:04

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В сентябре.

Новый конкурс по выборам главы Дягтярска может быть объявлен после ближайшего заседания думы, оно запланировано на 31 августа. Если этот вопрос городской парламент внесет в повестку, конкурс объявят в начале сентября, уточнила "Уралинформбюро" председатель думы Дегтярска Ольга Хисамова.

Очередной отбор связан с провалом предыдущего. Председатель конкурсной комиссии "забраковал" кандидатов, заявив, что они не соответствуют требованиям к руководителям муниципалитета, прописанным в законодательстве Свердловской области.

"Я в первый раз с таким решением не согласилась. Он (председатель конкурсной комиссии, Виталий Вольф – прим.ред.) ссылался на 85 закон, где указаны предпочтения по образованию и опыту работы кандидатов. Желательно, чтобы у них было юридическое или экономическое образования и опыт работы в этих сферах. И у нас такие претенденты были, то есть некоторые точно соответствовали", - заявила спикер гордумы.

Стоит отметить, что первый этап конкурса прошли шесть кандидатов из восьми. В числе подавших заявление был и действующий глава Дегтярска Игорь Бусахин. Но потом он добровольно снял свою кандидатуру. Ещё один участник не явился на заседание комиссии и тоже выбыл из конкурса.

Не исключено, что на очередной отбор вместе с новыми кандидатурами придут и ранее "отвергнутые" участники.

"Законодательно не соответствующим кандидатам не запрещено подавать заявления повторно", - заметила Ольга Хисамова.

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