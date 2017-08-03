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Координатора челябинского штаба Навального не стали арестовывать за митингСегодня в 08:40

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Несанкционированный.

Советский райсуд Челябинска признал координатора местного штаба Алексея Навального невиновным в организации несанкционированного митинга, состоявшегося 14 июля 2017 года. Вердикт в отношении Алексея Табалова был озвучен вечером 2 августа, передает "Уралинформбюро".

"Ааааааа. Признан невиновным!!!! Советский суд - самый гуманный суд в мире", - прокомментировал решение суда на своей странице в Facebook сам Табалов.

В середине июля три молодых человека с плакатом "Навальный – наш президент" вышли к мэрии Челябинска. Когда их задержали, они назвали организатором несанкционированного мероприятия Табалова. По статье 20.2 КоАП РФ ("Организация несанкционированного митинга") ему грозило до 30 суток ареста, однако суд не нашел в его действиях состава преступления.

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