Уверен Медведев.

Полноценная торговая война началась между США и Россией. Так российский премьер Дмитрий Медведев расценил подписание американским президентом Дональдом Трампом закона о новых санкциях против Москвы. Соответствующий пост он выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", сообщает "Уралинформбюро".

"Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война", — написал он.

По словам председателя правительства, "администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу". "Это меняет расклад сил в политических кругах США", – уточнил он.

Медведев уверен, что новые антироссийские санкции – следствие того, что американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа, который не мог не подписать закон, несмотря на свое недовольство.

"Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти", - прогнозирует премьер-министр.

По его мнению, теперь отношения между Россией и Соединенными Штатами будут крайне напряженными - вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. Страны ждут длительные выяснения отношений в международных органах и судах, дальнейшее усиление международной напряженности и отказ от решения важнейших международных проблем.

Премьер прокомментировал и то, как подписание закона отразится на России. Он заверил, что в этой ситуации РФ спокойно продолжит работу по развитию экономики и соцсферы, а также будет заниматься импортозамещением и решать важнейшие госзадачи, полагаясь только на себя.

"Мы справимся", - оптимистично резюмировал Медведев.

Санкции, введенные США и вызвавшие реакцию премьера, продолжают политику ограничительных мер, принятых предыдущей администрацией Штатов. Они препятствуют сотрудничеству ВС России и Америки, спецслужб и военно-промышленных комплексов стран, экономических, кредитных и энергетических компаний.