С рабочим визитом.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 августа работает в Свердловской области. Инспекцию по гарнизонам Центрального военного округа он начал в понедельник, сообщается на сайте ведомства. Генерал армии проверяет ход строительства объектов военной и социальной инфраструктуры в рамках выполнения плана деятельности округа до 2020 года.

"Также глава военного ведомства заслушает командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о выполнении мероприятий боевой подготовки соединений и частей, дислоцированных в регионе, в том числе о готовности воинских частей к приему и эксплуатации новых образцов вооружения и техники", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе Центрального военного округа "Уралинформбюро" не смогли рассказать о программе визита Шойгу на Средний Урал. Связаться с представителями Минобороны не удалось.