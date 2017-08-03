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Сергей Шойгу прибыл в Свердловскую областьСегодня в 11:20

С рабочим визитом.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 августа работает в Свердловской области. Инспекцию по гарнизонам Центрального военного округа он начал в понедельник, сообщается на сайте ведомства. Генерал армии проверяет ход строительства объектов военной и социальной инфраструктуры в рамках выполнения плана деятельности округа до 2020 года.

"Также глава военного ведомства заслушает командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о выполнении мероприятий боевой подготовки соединений и частей, дислоцированных в регионе, в том числе о готовности воинских частей к приему и эксплуатации новых образцов вооружения и техники", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе Центрального военного округа "Уралинформбюро" не смогли рассказать о программе визита Шойгу на Средний Урал. Связаться с представителями Минобороны не удалось.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
заслушал! Сегодня в 13:37

А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо.

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