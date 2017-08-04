Большинством голосов.

5 августа жители Богдановича отметят сразу два события - День города и смену городского главы, сообщает "Уралинформбюро". 3 августа депутаты муниципальной Думы нашли замену Владимиру Москвину.

Градоначальник проработал на своем посту весь отведенный пятилетний срок с 2012 года. Но повторную пятилетку ему не дали. Народные избранники, выбирая между Москвиным и начальником отдела финансов горадминистрации Владимиром Головановым, большинство голосов отдали последнему.

Не исключено, что решающим фактором стало возбужденное против Москвина уголовное дело о растрате.