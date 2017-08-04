Весной 2018-го.

ЦИК России рассмотрел проект документа, регламентирующий порядок использования средств видеонаблюдения на избирательных участках, трансляции хода голосования в Интернете, и хранения всех отснятых материалов на выборах президента РФ в 2018 году, передает "Уралинформбюро".

Члены комиссии отправили "небезупречный" документ политическим партиям "для изучения и дальнейшего конструктивного обсуждения". "Это наша новая практика, которую мы будем широко распространять - так называемое "нулевое чтение", - пояснила председатель ЦИК России Элла Памфилова. – Мы формируем основу документа, после чего предлагаем его для обсуждения, чтобы получить обратную связь от тех, для кого мы это делаем. В первую очередь это - политические партии".

Комиссия, в частности, предлагает устанавливать камеры на участках, расположенных в областных и районных центрах, а также в других крупных населенных пунктах. "Видеонаблюдение должно быть достаточным для обеспечения открытости избирательного процесса. Оно будет организовано на избирательных участках, где проголосует около 80 % населения страны: в областных и районных центрах, крупных населенных пунктах. Такой подход позволит нам решить основную задачу, которую ставит перед собой ЦИК России - обеспечить открытость и прозрачность выборов", – подчеркнул замглавы комиссии Николай Булаев.

Впервые видеонаблюдение предлагается вести не только в помещениях для голосования, но и в кабинетах территориальных избиркомов (ТИК). Именно там, по утверждению наблюдателей и экспертов, часто происходит подмена результатов голосования.

Доступ к видеозаписям будет у наблюдателей, членов участковых избирательных комиссий, кандидатов, а также представителей партий, которые их выдвинули. Раньше получить видеоматериалы с выборов мог любой желающий, сделав соответствующий запрос.

Более того, планируется сократить сроки хранения видеозаписей до трех месяцев. После выборов президента в 2012 году получить доступ к ним мог любой желающий в течение всего следующего года, обратившись в Минкомсвязи.

Свердловский избирком прокомментировать данную новеллу не смог. Как рассказал "Уралинформбюро" советник председателя комиссии Дмитрий Ветошкин, у граждан точно будет возможность наблюдать за ходом голосования на губернаторских выборах в сентябре. Из 2 542 избирательных участков видеонаблюдение с трансляцией в Интернет будет вестись на 805. В частности, 526 камер установлено в Екатеринбурге, еще 144 - в Нижнем Тагиле, а 135 – в Первоуральске и Каменске-Уральском.

"Четыре крупных города Среднего Урала к 10 сентября 2017 года обеспечены видеокамерами, но это очень дорогое удовольствие. Валерий Аркадьевич (глава свердловского избиркома Чайников - прим.ред.) об этом не раз говорил, что реально это очень затратные вещи. Что касается президентских выборов в 2018 году, то, без сомнения, камер будет ещё больше", - уточнил Ветошкин

Стоит отметить, что меньше недели назад президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за "карусели" на выборах. За незаконную выдачу и получение избирательных бюллетеней виновных могут наказать не только рублем, но и лишить свободы на 5 лет.