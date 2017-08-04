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Путин прокомментировал свое участие в выборах президентаСегодня в 12:44

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Он обещал подумать над этим.

Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли ему на пост главы России в 2018 году, сообщает "Уралинформбюро".

Об этом действующий глава государства заявил 4 августа на совещании по ликвидации последствий природных пожаров в Бурятии, где к нему с призывом выдвинуть свою кандидатуру обратился по видеосвязи житель поселка Черемушки.

Стоит отметить, что в июле главу государства в ходе общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи уже спрашивали о его планах на участие в президентских выборах. Тогда он ответил, что с решением ещё не определился.

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