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В отношении главы Среднеуральска организовали служебную проверку07 августа в 15:35

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После жалобы депутата Госдумы.

В отношении главы городского округа Среднеуральск Владислава Козлова организовали служебную проверку. Также мэром заинтересовались областные прокуроры.

Жалобы на Козлова в соответствующие ведомства направил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. По словам народного избранника, к нему обратились местные жители. Они заявили, что во время конкурса на пост градоначальника и в ходе декларационной кампании за 2016 год политик утаил часть своего имущества.

"Жалоба не анонимная. Она действительно есть, есть конкретные жители, которые обратились ко мне. Но до завершения проверки я бы не хотел раскрывать никаких подробностей", - прокомментировал "Уралинформбюро" А.Альшевских.

В приемной главы Среднеуральска ответили, что мэр находится в региональном правительстве и сегодня не сможет предоставить комментарий.

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