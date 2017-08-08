В отставку.

Глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Альберт Султанов сложил с себя полномочия. Он ушел в отпуск с последующим увольнением, но причины своего решения чиновник не назвал, сообщили "Уралинформбюро" в правительстве округа.

"Он просто собрал всех своих сотрудников и сказал, что уходит. Все. Никаких причин он коллегам не озвучил", — рассказал представитель департамента.

Стоит отметить, что на должности главы департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Альберт Султанов проработал полтора года. В настоящий момент его обязанности переданы Наталье Сагун.