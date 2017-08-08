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Несостоявшийся соперник главы Прикамья обанкроченСегодня в 11:46

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У него не осталось ничего на продажу.

Арбитраж Прикамья завершил процедуру банкротства оппозиционного политика Константина Окунева, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда. У него больше нет имущества, подлежащего реализации. Окунева освободят от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

В деле о банкротстве политика участвовали 5 кредиторов: пермское отделение Сбербанка, ВТБ24, АКБ "Авангард", ООО "СКБ Уран" и ООО "Магия вкусов". Общая сумма долга превышала 860 миллионов рублей, а сумма финансовых санкций - 33,7 миллиона рублей. Окунева признали банкротом в октябре 2016 года.

Ранее Окунев выдвигался на пост губернатора Пермского края, однако он не смог преодолеть муниципальный фильтр.

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Муниципальный фильтр в Пермском крае "отсеял" кандидатов

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