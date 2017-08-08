После 4,5 года в колонии.

Оппозиционер Сергей Удальцов 8 августа 2017 года вышел на свободу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его супруга Анастасия, передает "Уралинформбюро".

"Он передает всем огромный привет и благодарит за поддержку, полон оптимизма и позитивных эмоций", - отметила Удальцова. 10 августа освободившийся политик планирует провести пресс-конференцию.

24 июля 2014 Мосгорсуд приговорил Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева к 4,5 года лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ. Срок оппозиционер отбывал в Тамбовской области.