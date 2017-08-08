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Ушедшим миасским чиновникам нашли заменуСегодня в 13:31

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Спустя месяц.

В администрации Миасса произошли кадровые перестановки. Глава городского округа Геннадий Васьков назначил вице-мэром по социальным вопросам Тадия Уминского, который несколько месяцев назад стал советником градоначальника по информационной и аналитической политике.

О своем решении Васьков объявил на днях, в ходе совещания с местными парламентариями, рассказали "Уралинформбюро" в собрании депутатов муниципалитета.

Предшественник Уминского, бывший замглавы по соцвопросам Дмитрий Кирсанов, покинул администрацию в начале июля. Вместе с ним ушел начальник управления образования Владислав Васильченко, который сам решил сменить работу, устроившись директором в одну из школ. Пост руководителя управления образования в ближайшее время займет Анна Овсянникова, в настоящее время исполняющая обязанности главы ведомства.

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