Скандал с выборами мэра Богдановича набирает оборотыСегодня в 14:50
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Новоизбранный глава подписал документ о вступлении в должность.
Избранный глава Богдановича Владимир Голованов подписал документ о вступлении в должность с 7 августа. Документ опубликован на официальном сайте гордумы, при этом на нем нет "шапки" с его наименованием, символикой муниципалитета, а также реквизитов и печати.
Инаугурация нового мэра прошла накануне. Владимир Голованов до этого более 10 лет возглавлял финансовый отдел администрации. Его кандидатура была избрана большинством депутатов местной думы 3 августа. При этом баллотировавшийся на новый срок мэр Богдановича Владимир Москвин не получил поддержки ни одного парламентария.
Церемония вступления в должность Голованова несколько раз оказывалась под угрозой срыва. 4 августа на тот момент еще действующий глава Богдановича Москвин якобы не нашел помещения для инаугурации приемника, сославшись на отсутствие свободных кабинетов и залов в здании мэрии. Торжество провели в коридоре.
Инаугурация Владимира Голованова собрала более ста человек, которые расположились в фойе мэрии и на лестничных маршах.
Еще одна попытка сорвать инаугурацию была совершена прямо во время церемонии: управляющий делами администрации Юрий Гринберг начал зачитывать прокурорский протест на решение гордумы об избрании Голованова. Но договорить ему не дали: один из местных предпринимателей Евгений Черданцев взял чиновника в охапку и унес подальше от трибуны. Этого происшествия новоизбранный глава даже не заметил.
"Для меня все прошло спокойно и нормально. Мужчина, которого вынесли на руках - это руководитель аппарата администрации. Но я на него даже особого внимания не обратил, его было не слышно, так как народ шумел", - заявил корреспонденту "Уралинформбюро" Владимир Голованов.
По его словам, он был удивлен сопротивлением предыдущей власти: бывший мэр Владимир Москвин с утра заперся в своем кабинете. Новому главе пришлось обратиться за поддержкой в полицию.
"Я обратился в органы внутренних дел с заявлением, что препятствуют исполнению моим обязанностям. По уставу получается, что я уже заступил на пост главы, а полномочия Москвина – прекращены", - рассказывал 7 августа Голованов.
С ним не согласна конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы городского округа. Ее представители уверены, что дума во время конкурса незаконно внесла изменения в порядок его проведения. "Положение о конкурсе - нормативный акт городского округа Богданович. Документ должен быть не только принят думой, но и подписан главой, после чего опубликоваться в официальном СМИ. Только после этого он вступает в силу. Этот порядок не был соблюден и это - нарушение закона", - говорится обращении комиссии.
Стоит отметить, что изменения в положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Богдановича дума внесла 6 июля. Документ был направлен главе. В течение 10 дней должен он был либо согласиться с поправками, либо отклонить их. Но с ответом Москвин затянул: находясь в одном здании с думой, он смог "донести" его лишь на одиннадцатый день.
"Документ был задержан и во время не пришел, его увидели лишь 17 июля. Он выслал его в последний момент: пришел на работу 14 июля в 16 часов (по пятницам администрация Богдановича работает до 16 часов – прим.ред.), увидел, что никого нет на месте и бросил все на "электронку" в 16.20. Хотя он должен был лично отдать все бумаги в орготдел думы и зарегистрировать их там", - пояснил председатель думы городского округа Богданович Владимир Гребенщиков.
Как уверяют представители администрации, решение местного парламента об изменении выборного положения Москвин намерен обжаловать в суде. Заседание назначено на 29 августа.
"Он ничем не сможет подтвердить свою правоту. Мне никто не смог предоставить никаких ссылок на законодательство. Это просто попытка все затянуть. И логика здесь одна: Москвин надеялся, что он затянет выборы нового главы, а к тому времени уже изберется новая дума, которая, в свою очередь, переизберет его главой еще на один срок. Но взглянув на список кандидатов – это трудно себе представить", - пояснил спикер думы.
Стоит отметить, что в июне теперь уже бывший мэр Богдановича стал фигурантом уголовного дела – его подозревают в растрате бюджетных средств. По версии СУ СКР по Свердловской области, его действия причинили горадминистрации ущерб свыше 130 тысяч рублей.
Точку в неразберихе с выборами мэра Богдановича поставит суд. До его вердикта главой муниципалитета органы власти Свердловской области считают Владимира Москвина.
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