Свердловский избирком не пустил в СовФед мятежного полковника ХабароваСегодня в 08:18
- Текст
- Комментарии (1)
"Красный" претендент на губернаторство решился на замену.
Кандидат на пост губернатора Свердловской области от КПРФ Алексей Парфенов принял решение заменить одного из своих выдвиженцев в Совет Федерации. Его официальное заявление на своей странице в Facebook опубликовал лидер коммунистов Среднего Урала Александр Ивачев.
Речь идет о мятежном полковнике Леониде Хабарове. "Причиной этого стал отказ избирательной комиссии Свердловской области зарегистрировать Хабарова Леонида Васильевича из-за наличия у него непогашенной судимости. Это решение далось мне не просто, так как я убежден, что обвинения в его адрес связаны исключительно с его политической позицией и противоборством "Сердюковскому" развалу армии", - гласит обращение Парфенова.
Ветеран афганской войны был признан виновным в содействии террористической деятельности и незаконном хранении боеприпасов. Он был приговорен к 4,5 года в колониии, освободился в 2014 году. Изначально Хабаров также обвинялся в участии в подготовке мятежа, но был оправдан, передает "Уралинформбюро".
Согласно избирательному законодательству, каждый кандидат на пост губернатора, подавая документы в избирком, должен представить свою тройку кандидатур на место в СовФеде. В случае победы на выборах, он делегирует в Москву одного из них.
Хабарова коммунисты решили заменить на директора Нижнетагильского технологического института Владислава Потанина. Также в тройке Парфенова – заслуженный врач РФ Олег Белов и депутат свердловского Заксобрания Александр Ладыгин.
При этом сам Парфенов заявил, что несостоявшийся кандидат в сенаторы останется в его команде, поскольку "его опыт, живой ум и патриотизм будут нужны при осуществлении работы нового народного правительства".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Достойный человек.ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 17:36
В Нижней Туре нашли обезображенное тело женщины
Ее могли изнасиловать.Сегодня в 17:34
На екатеринбуржцев повесят расходы на дворовое освещение
И обслуживание сетей.Сегодня в 17:31
Свердловская полиция покупает 170 белых седанов
С кондиционерами и подогревом.Сегодня в 17:05
В Екатеринбурге неотложка попала в ДТП
На Малышева.Сегодня в 17:01
В Шадринске экс-начальник салона связи похитил 6 миллионов
И потратил их на онлайн-казино.Сегодня в 16:57
Жительница Тюменской области скончалась после укуса клеща
Первая жертва за 5 лет.Сегодня в 16:54
В Свердловском облсуде стартует процесс по делу об убийстве приемщицы цветмета
Обвиняемым грозит пожизненное.Сегодня в 16:49
Арбитра Николаева отстранили за незаконный пенальти в ворота "Урала"
На несколько матчей.Сегодня в 16:29
Самые огромные динозавры жили в Аргентине
100 миллионов лет назад.Сегодня в 16:27
Спасать свердловских дольщиков доверили Тунгусову
А "дорожные карты" направили в Москву.Сегодня в 16:22
Молодежь екатеринбургского Академического сплотит гимн
И виртуальное "золото".Сегодня в 16:14
Свердловский бизнес получил кредиты на 2,2 миллиарда рублей
Благодаря господдержке.Сегодня в 15:47
В Екатеринбурге появилась мемориальная доска Галине Умпелевой
На Театре драмы.Сегодня в 15:39
Устроивший смертельное ДТП под Сысертью водитель уснул за рулем
А пассажиров он вез с нарушением ПДД.Сегодня в 15:31
Первостроителю Екатеринбурга спели песню Пантыкина
И вернули недостающие плиты.
Главные новости
- Сегодня в 16:57Жительница Тюменской области скончалась после укуса клеща
- Сегодня в 15:47В Екатеринбурге появилась мемориальная доска Галине Умпелевой
- Сегодня в 14:34В Екатеринбурге неизвестные вынесли сейф из павильона ЕРЦ
- Сегодня в 12:51В массовой аварии на ЕКАД погиб человек
- Сегодня в 12:07Зачинщик массовой драки солдат в Елани арестован
Аналитика
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.
Куйвашев собрал доверенных лиц
Себя он доверил врачам и промышленникам.
Югорские "Недра" кормят Украину
Расследование "Уралинформбюро".