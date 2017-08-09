"Красный" претендент на губернаторство решился на замену.

Кандидат на пост губернатора Свердловской области от КПРФ Алексей Парфенов принял решение заменить одного из своих выдвиженцев в Совет Федерации. Его официальное заявление на своей странице в Facebook опубликовал лидер коммунистов Среднего Урала Александр Ивачев.

Речь идет о мятежном полковнике Леониде Хабарове. "Причиной этого стал отказ избирательной комиссии Свердловской области зарегистрировать Хабарова Леонида Васильевича из-за наличия у него непогашенной судимости. Это решение далось мне не просто, так как я убежден, что обвинения в его адрес связаны исключительно с его политической позицией и противоборством "Сердюковскому" развалу армии", - гласит обращение Парфенова.

Ветеран афганской войны был признан виновным в содействии террористической деятельности и незаконном хранении боеприпасов. Он был приговорен к 4,5 года в колониии, освободился в 2014 году. Изначально Хабаров также обвинялся в участии в подготовке мятежа, но был оправдан, передает "Уралинформбюро".

Согласно избирательному законодательству, каждый кандидат на пост губернатора, подавая документы в избирком, должен представить свою тройку кандидатур на место в СовФеде. В случае победы на выборах, он делегирует в Москву одного из них.

Хабарова коммунисты решили заменить на директора Нижнетагильского технологического института Владислава Потанина. Также в тройке Парфенова – заслуженный врач РФ Олег Белов и депутат свердловского Заксобрания Александр Ладыгин.

При этом сам Парфенов заявил, что несостоявшийся кандидат в сенаторы останется в его команде, поскольку "его опыт, живой ум и патриотизм будут нужны при осуществлении работы нового народного правительства".