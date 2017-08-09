И перспективы региона.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в ближайшее время посетит Пермский край.

По словам врио губернатора Прикамья Максима Решетникова, глава Минсельхоза намерен познакомиться с состоянием дел в регионе, который входит в двадцатку ведущих производителей молока в стране.

"У сельского хозяйства в Пермском крае есть перспектива роста производительности труда и вовлечения не используемых земель сельхозназначения", - говорится в сообщении, размещенном на сайте губернатора и правительства региона.

Сроки визита Александра Ткачева пока не уточняются, передает "Уралинформбюро".