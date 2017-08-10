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Украина разорвала соглашение с Россией по поставкам военной техники09 августа в 18:08

  • Текст

За рубеж.

Украина приостановила сотрудничество с Россией в сфере экспорта военной продукции в третьи страны, сообщает РИА Новости. О принятии такого решения без обсуждения объявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании кабмина 9 августа 2017 года.

Соглашение о взаимодействии РФ и Украины при поставках военной техники за рубеж было подписано летом 2003 года и вступило в силу в 2004-м. Документ предусматривал проведение предварительных консультаций перед заключением контрактов на поставку военной продукции в другие страны, сотрудничество по ремонту и так далее.

Поскольку в 2014 году Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой, эксперты расценивают нынешнее решение кабмина Украины как формальное, передает "Уралинформбюро".

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