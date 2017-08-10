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Дума Екатеринбурга отметит юбилей на миллион09 августа в 19:40

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С "Сельдью под шубой" и шампанским.

Празднование 230-летия городской думы обойдется бюджету Екатеринбурга в миллион рублей. Заказ на организацию торжественного банкета размешен на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Победителю торгов предстоит подготовить сценарий торжества с 20-минутной театрализованной вставкой, организовать выставку об истории муниципального парламента, а также разработать видеоинсталяцию.

После торжественной части намечен фуршет на 250 человек. Меню для них уже подробно расписано. В частности в него входят ролл из блина с крем-сыром, рукколой и красной икрой; закуска с угрем и соломкой из моркови под ореховым соусом; севиче с кальмаром, водорослями и маринованным имбирем; канапе с куриным галантином с запеченным болгарским перцем; мини-шашлычки из куриного филе и салат "Сельдь под шубой". Запивать яства планируется клюквенно-брусничным морсом и полусладким шампанским.

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