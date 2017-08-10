По толщине избирательного кошелька.

В областной избирком Пермского края поступили первые финансовые отчеты семи кандидатов на пост главы региона. Их суммарный избирательный фонд близок к 37 миллионам рублей, передает "Уралинформбюро".

Самая большая "кубышка" - 32,832 миллиона рублей - у врио губернатора Максима Решетникова. 30 миллионов выделила ему "Единая Россия". Еще по миллиону "с копейками" фавориту кампании добровольно пожертвовали граждане и юридические лица. 400 тысяч рублей Решетников вложил из собственного кошелька.

На втором месте по объему избирательного фонда – либерал-демократ Олег Постников с 2,6 миллиона рублей.

На счет коммунистки Ирины Филатовой поступило 605 тысяч рублей, Константина Окунева ("Города России") - 386,5 тысячи рублей, Олега Хараськина ("Партия Великое Отечество") - 315 тысяч рублей. У патриота Андрея Степанова - 60 000 рублей, а эсера Владимира Аликина - 35 000 рублей.

Часть средств кандидаты уже потратили. На 3 августа на счете Решетникова оставалось 19,7 миллиона рублей, Постникова - 2,5 миллиона, Филатовой – 479,5 тысячи рублей, Окунева - 22,7 тысячи, Степанова – 7,5 тысячи, Хараськина – 1,06 тысячи рублей.

Аликин, в чьем избирательном фонде были исключительно личные средства, вышел в "ноль", израсходовав все на прохождения муниципального фильтра.

Выборы губернатора Пермского края состоятся 10 сентября 2017 года в единый день голосования.