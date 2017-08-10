За работу с обращениями свердловчан.

Москва высоко оценила работу с обращениями свердловчан, которую на Среднем Урале проводит врио губернатора региона Евгений Куйвашев. Об этом 10 августа на рабочей встрече с ним заявил помощник президента РФ Игорь Щеголев.

"Во время визита в наш регион Владимир Владимирович Путин передал мне обращения свердловчан, поступившие на его "прямую линию". Мы отреагировали на все сигналы и готовы вам передать итоги этой работы. Мы также примем участие во всех мероприятиях, которые у вас запланированы здесь", - заявил Евгений Куйвашев.

Федеральный чиновник прибыл в Свердловскую область по поручению Владимира Путина, чтобы встретиться с жителями региона в рамках работы мобильной приемной главы государства.

Игорь Щеголев отметил, что большая часть обращений, поступающих сегодня от свердловчан, связана с подготовкой к началу нового учебного года, состоянием школьных и дошкольных учреждений, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

"Предварительная работа с аппаратом правительства Свердловской области проведена. Очевидно, что большинство вопросов - решаемы, и мы видим, что руководство региона уделяет большое внимание обращениям граждан", - сказал помощник главы государства.

Стоит отметить, что обращения жителей Среднего Урала, поступившие во время "прямой линии", Евгению Куйвашеву передал Владимир Путин в ходе визита в регион в начале июля. После этого глава Свердловской области дал региональному правительству 2 недели на устранение проблем и подписал более 30 соответствующих поручений. Основные вопросы касались задержек зарплаты, состояния и ремонта домов, качества услуг ЖКХ и соцпомощи.

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