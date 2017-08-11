Список разместят в открытом доступе.

С 1 января 2018 года в России появится реестр коррупционеров. В него на два года будут вносить чиновников, уволенных за соответсвтующие преступления. Проект положения о порядке ведения черного списка разработан Минтруда РФ и в скором времени, как ожидается, будет утвержден правительством страны, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, реестр будет вывешен на сайте госуслуг. Чтобы найти в списке то или иное лицо, нужно указать его ФИО, а также ИНН и СНИЛС. После этого будет сформирован pdf-файл с указанием фамилии, имени и отчества чиновника, организации, откуда его уволили, номера приказа и даты внесения сведений в реестр. При этом информация, за что именно был уволен госслужащий, в открытый доступ не попадет.

Вести черный список с помощью Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ будут отдельные сотрудники госорганов. Изменения в реестр должны вноситься в течение 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего приказа или распоряжения.

Чиновников могут и исключать из реестра - в случае отмены приказа об увольнении по утрате доверия или соответствующего решения суда, а также при истечении 2-летнего срока давности или смерти госслужащего.

Претендентами на попадание в черный список являются госчиновники, муниципальные служащие, работники Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, Центробанка, Пенсионного фонда, Фондов социального и обязательного медицинского страхования, а также сотрудники таможни и госкорпораций.