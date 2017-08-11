В ответ на санкции РФ.

Власти США могут потребовать от РФ закрыть одно из российских генеральных консульств на территории Штатов, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломатические источники. Решение по этому поводу американская сторона озвучит до 1 сентября 2017 года.

Ранее Владимир Путин принял решение о сокращении числа сотрудников американской дипмисии в РФ до 455 человек. Именно столько россиян работает в дипломатических представительствах РФ в США, тогда как штат американских структур в России составляет порядка 1200 человек.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен российскому лидеру за решение сократить число сотрудников американской дипмиссии в РФ. "Я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить наш зарплатный фонд. И что касается меня, то я очень благодарен, что он отпустил большое число людей, потому что теперь мы будем выплачивать меньше", — сказал американский лидер, добавив, что у дипломатов США "нет реальных оснований" для возвращения в Россию.

Стоит отметить, что сегодня на территории США находится 4 генконсульства РФ – в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. У Америки в России 3 генконсульства – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, передает "Уралинформбюро".