×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Глаз за глаз: США намерены прикрыть одно из российских генконсульствСегодня в 09:52

  • Текст

В ответ на санкции РФ.

Власти США могут потребовать от РФ закрыть одно из российских генеральных консульств на территории Штатов, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломатические источники. Решение по этому поводу американская сторона озвучит до 1 сентября 2017 года.

Ранее Владимир Путин принял решение о сокращении числа сотрудников американской дипмисии в РФ до 455 человек. Именно столько россиян работает в дипломатических представительствах РФ в США, тогда как штат американских структур в России составляет порядка 1200 человек.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен российскому лидеру за решение сократить число сотрудников американской дипмиссии в РФ. "Я хочу поблагодарить его, потому что мы пытаемся сократить наш зарплатный фонд. И что касается меня, то я очень благодарен, что он отпустил большое число людей, потому что теперь мы будем выплачивать меньше", — сказал американский лидер, добавив, что у дипломатов США "нет реальных оснований" для возвращения в Россию.

Стоит отметить, что сегодня на территории США находится 4 генконсульства РФ – в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. У Америки в России 3 генконсульства – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки

За федеральный счет.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×