К губернаторским выборам на Среднем Урале перезагрузили КОИБыСегодня в 11:21
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Чтобы голосование прошло без проблем.
Единый день голосования, который в 2017 году выпадает на 10 сентября, в Свердловской области будет проводиться с учетом ошибок прошлого года: поломок комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) не допустят, заявил "Уралинформбюро" начальник информационного управления свердловского избиркома Сергей Сапцын.
"Мы дважды в год делаем регламентное обслуживание КОИБов и полностью проверяем их работоспособность. В этом году перед выборами мы дополнительно провели нагрузочное тестирование, сымитировали на части комплексов полное голосование. То есть опустили по несколько тысяч бюллетеней в каждый КОИБ. Проверили, все работает", - заверил он.
В прошлом году, в ходе выборов депутатов в Госдуму, на Среднем Урале вышла из строя почти половина КОИБов. Техника, произведенная в Санкт-Петербурге, не справилась с длиной бюллетеней, список фамилий кандидатов в которых превысил полметра. Члены нескольких участков в Екатеринбурге были вынуждены срочно заменять сломавшиеся комплексы избирательными урнами и пересчитывать голоса вручную.
По словам Сергея Сапцына, КОИБы в регионе эксплуатируются с 2011 года. Произведены они не только в Питере, но и в Москве. Комплексы дважды в год проходят проверку, которую уже 20 лет осуществляет сервисная организация из Уфы ГАС "Выборы", заключившая контракт с ЦИК.
"Московские более надежные, да и их больше сделано по стране – тысячи, а питерских небольшая партия и она почти вся у нас", - пояснил представитель избиркома.
В единый день голосования в Свердловской области будет использовано 672 КОИБа, считая "запасные". 474 из них установят в Екатеринбурге, 114 – в Нижнем Тагиле, еще по 20 – в Новоуральске и Полевском.
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