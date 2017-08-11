Ионин занял первое место на выборах свердловского губернатораСегодня в 12:14
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В бюллетене.
Избирательная комиссия Свердловской области разместила на своем официальном сайте образец бюллетеня, который избирателям предстоит заполнять в единый день голосования 10 сентября на выборах главы региона.
В нем определен порядок, в котором шесть кандидатов расположены в документе. Кроме того, указаны их даты рождения, места работы и партии, от которых они выдвинут, передает "Уралинформбюро".
Возглавляет бюллетень эсер Дмитрий Ионин, на втором месте - представитель "зеленых" Константин Киселев. Далее по списку - врио губернатора Евгений Куйвашев, коммунист Алексей Парфенов, "пенсионер" Дмитрий Сергин и либерал-демократ Игорь Торощин.
Фото: sverdlovsk.vybory.izbirkom.ru
Согласно иному постановлению избиркома, для выборов будет изготовлено 3 миллиона белых бюллетеней белого формата А4. От подделки они будут защищены розовой сеткой, нанесенной на лицевую сторону по всему полю документа. Также на бюллетене выше слов "разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня" пройдет горизонтальная линия, которая будет состоять из микротекста "выборы губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года".
Стоит отметить, что по прогнозам председателя свердловского Валерия Чайникова, явка в грядущем сентябре может превысить показатель прошлогодних выборов Госдумы в 42%.
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