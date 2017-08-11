Кандидаты в думу Серова массово судятся с конкурентамиСегодня в 15:45
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Районная инстанция тонет в исках.
В Серове кандидаты в местный парламент задали новый тренд – они массово пытаются избавиться от конкурентов через суд муниципалитета, отправляя в инстанцию заявления с пометкой "об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов". Те же, кому местная избирательная комиссия отказала в регистрации, через суд пытаются оспорить ее вердикт. "Депутатских" дел в инстанции - с десяток, передает "Уралинформбюро".
Выборы в гордуму Серова пройдут в единый день голосования 10 сентября. За месяц до этой даты, 9 августа, иск, оспаривающий выдвижение либерал-демократа Александра Ковалева подал самовыдвиженец Павел Чазов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" рассказал Ковалев. Его конкурент считает, что он указал неверные данный при регистрации в графе "род деятельности", написав, что учится.
"Якобы я указал недостоверные данные в роде деятельности при регистрации. В роде деятельности я указал что я студент, коим я и являюсь! Для справки, я студент УрГПУ, учусь на бюджете, специальность учитель истории. Вот так вот душат независимых кандидатов! Боятся меня, что пилить бюджет городской не дам!" — заявил Ковалев (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Слова Ковалева, о том, что подобных дел в суде скопилось немало, в инстанции подтвердили, отметив, что первое заявление было подано 8 августа, а последнее – 10 числа.
"Кандидат в депутаты Оксана Богушова подала сразу три иска. Она требует отменить регистрацию сразу нескольких конкурентов - Ольги Киреевой, Анастасии Барановой и Максима Антюфьева. Еще по одному иску подали Сергей Гудзь и Павел Чазов", - рассказала агентству консультант серовского районного суда Ксения Лушникова.
Она уточнила, что также иски, оспаривающие свой отказ в регистрации, подали кандидаты Наталья Белова и Татьяна Борисова.
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