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Королева Елизавета II передает корону сынуСегодня в 08:21

  • Текст

И монархи устают.

Глава британской монархии Елизавета II планирует править еще 4 года. По ее планам, она передаст престол своему сыну принцу Чарльзу в 2021 году, когда ей исполнится 95 лет, сообщает "Уралинформбюро".

Елизавета II взошла на престол в 1952 году в возрасте 25 лет.

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