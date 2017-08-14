И монархи устают.

Глава британской монархии Елизавета II планирует править еще 4 года. По ее планам, она передаст престол своему сыну принцу Чарльзу в 2021 году, когда ей исполнится 95 лет, сообщает "Уралинформбюро".

Елизавета II взошла на престол в 1952 году в возрасте 25 лет.