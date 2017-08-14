Передвижения по стране.

Американские власти продолжают повышать градус дипломатического конфликта с Россией. Президент Дональд Трамп пообещал к 1 сентября принять ответные шаги на сокращение количества дипмиссии США.

По сведению "Известий", сотрудникам российского посольства в Вашингтоне, а также генконсульств усложнят передвижение по стране. Не исключено, что выезд далее 15 километров от дипмиссии им придется согласовывать с Госдепартаментом. В настоящее время "радиус свободы" составляет 25 километров, отмечает "Уралинформбюро".

Как сообщалось ранее, до начала осени американские диппредставительства в России должны урезать свой штат на 755 человек.