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Российских дипломатов в США ограничат в свободеСегодня в 08:34

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Передвижения по стране.

Американские власти продолжают повышать градус дипломатического конфликта с Россией. Президент Дональд Трамп пообещал к 1 сентября принять ответные шаги на сокращение количества дипмиссии США.

По сведению "Известий", сотрудникам российского посольства в Вашингтоне, а также генконсульств усложнят передвижение по стране. Не исключено, что выезд далее 15 километров от дипмиссии им придется согласовывать с Госдепартаментом. В настоящее время "радиус свободы" составляет 25 километров, отмечает "Уралинформбюро".

Как сообщалось ранее, до начала осени американские диппредставительства в России должны урезать свой штат на 755 человек.

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