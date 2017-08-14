Кандидата N1 поддержат аграрии, банкиры и инженеры.

Свердловский избирком раскрыл данные о спонсорах предвыборных кампаний претендентов на пост главы региона. Самая солидная поддержка оказалась у врио губернатора Евгения Куйвашева. Согласно данным сайта, в его избирательном фонде 42,4 миллиона рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в избиркоме, среди 87 спонсоров есть как небольшие сельские предприятия (Колхоз "Урал", СПК "Завет Ильича"), так и известные фирмы и предприятия (АО "ПФ "СКБ Контур", АО "НПО Автоматики").

Суммы пожертвований колеблются от 30 тысяч рублей до 2 миллионов. Среди жертвователей - заводы "Вентпром" и "Динур", "Тагилхлеб", УК "Верх-Исетская", комбинат "Хороший вкус", свинокомплекс "Уральский", "Запсибкомбанк", ООО "Жасмин" и другие.

На сегодня Куйвашев потратил почти 14 миллионов рублей, в основном средства ушли на изготовление и распространение его агитматериалов. 11,5 миллионов рублей было возвращено жертвователям в связи с невозможностью по закону принять их средства.

Избирком сообщил, что эсер Дмитрий Ионин получил 1,4 миллиона рублей, кандидат от "зеленых" Константин Киселев - 270 тысяч (от ООО "Техсервис кран"), коммунист Алексей Парфенов - 3,5 миллиона, "пенсионер" Дмитрий Сергин - 3,3 миллиона, либерал-демократ Игорь Торощин - 3,9 миллиона рублей.