В Астане Куйвашев покажет возможности ЭКСПО-2025 Сегодня в 13:09
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В варианте "Екатеринбург".
Евгений Куйвашев презентует заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 в Астане в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.
В Казахстан врио губернатора Свердловской области улетел в составе российской делегации, которую возглавляет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, 14 августа глава Среднего Урала примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Фото: evgenykuyvashev/instagram.com
Екатеринбург претендует на ЭКСПО-2025 наряду с Парижем (Франция), Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Где именно пройдет выставка, будет решено в ходе голосования на сессии Генассамблеи Международного бюро выставок в ноябре 2018 года.
В случае победы российской заявки, ЭКСПО пройдет в Екатеринбурге с мая по ноябрь 2025 года. Темой выставки станут доступные инновации для будущих поколений.
"Наши ожидания от рабочего визита в Астану, в первую очередь, связаны с изучением опыта по организации выставки ЭКСПО-2017. Мы будем признательны казахстанским партнерам за возможность познакомиться с практической стороной реализации такого масштабного проекта, поскольку Екатеринбург сегодня вновь претендует на право проведения всемирной выставки ЭКСПО. Напомню, Россия и Казахстан несколько лет назад включились в борьбу одновременно: Астана – за специализированную выставку, Екатеринбург – за универсальную. Все это время мы шли рука об руку, поддерживая друг друга. Поэтому посмотреть сегодня, как воплотились в жизнь замыслы наших казахстанских друзей и партнеров, - значит получить бесценный опыт", - убежден Евгений Куйвашев.
Ранее заявочную кампанию уральской столицы на проведение выставки поддержал российский МИД и президент Владимир Путин. Во время визита в Екатеринбург на открытие ИННОПРОМ-2017 он подчеркнул, что опыт выставки промышленных инноваций позволит уральскому мегаполису на высоком уровне провести и ЭКСПО.
Стоит отметить, что международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 начала свою работу в столице Казахстана 10 июня и завершится 10 сентября. Тема мероприятия - "Энергия будущего".
Фото: evgenykuyvashev/instagram.com
В рамках выставки также состоится Российско-Казахстанский бизнес-форум с биржей деловых контактов и конференция по вопросам энергосбережения. У свердловской делегации намечены переговоры с представителями органов исполнительной власти Республики Казахстан, в том числе по вопросам инвестиций, энергетики и здравоохранения.
Ранее по теме:
МИД поддержит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 презентуют в Астане
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