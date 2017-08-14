В октябре.

Президент РФ приедет в Челябинск на российско-казахстанский форум. Он пройдет в южноуральской столице с 24 по 26 октября 2017 года. В нем примет участие и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Как рассказали "Уралинформбюро" источники в правительстве Южного Урала, 14 августа на одном из совещаний губернатор Борис Дубровский дал указание активнее заниматься подготовкой к международному мероприятию. Инсайдеры подтверждают визит Владимира Путина.

Стоит отметь, что решение провести саммит в Челябинске было принято год назад, в рамках форума Россия-Казахстан по обоюдному согласию президентов государств.