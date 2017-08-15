Если откликнутся на просьбу Медведева.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев призвал коллег из Евразийского экономического союза поддержать заявку Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.

"Рассчитываем на помощь друзей и коллег (по ЕАЭС в защите заявки - ред.)", - цитирует премьер-министра РИА Новости.

14 августа Дмитрий Медведев посетил российский павильон на ЭКСПО-2017, которая проходит в столице Казахстана.

Презентацию заявки уральской столицы в Астане проведет глава Свердловской области Евгений Куйвашев, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что Екатеринбург второй раз претендует на проведение Всемирной универсальной выставки. В 2012 году он проиграл ЭКСПО-2020 Дубаю (ОАЭ).

Если столица Урала одержит верх над Парижем (Франция), Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан), то будет принимать ЭКСПО со 2 мая по 2 ноября 2025 года.