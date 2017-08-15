Страны ЕАЭС поддержат заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-202514 августа в 20:00
- Текст
Если откликнутся на просьбу Медведева.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев призвал коллег из Евразийского экономического союза поддержать заявку Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.
"Рассчитываем на помощь друзей и коллег (по ЕАЭС в защите заявки - ред.)", - цитирует премьер-министра РИА Новости.
14 августа Дмитрий Медведев посетил российский павильон на ЭКСПО-2017, которая проходит в столице Казахстана.
Презентацию заявки уральской столицы в Астане проведет глава Свердловской области Евгений Куйвашев, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что Екатеринбург второй раз претендует на проведение Всемирной универсальной выставки. В 2012 году он проиграл ЭКСПО-2020 Дубаю (ОАЭ).
Если столица Урала одержит верх над Парижем (Франция), Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан), то будет принимать ЭКСПО со 2 мая по 2 ноября 2025 года.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:42
В Прикамье мотоциклист разбился насмерть
Упав в реку.Сегодня в 11:39
В Свердловской области начались теледебаты претендентов в губернаторы
Вяло.Сегодня в 11:20
В Зауралье прокуратура проверяет дом для переселенцев
Нарушения найдены.Сегодня в 10:49
Южноуральский жених погиб от взрыва фейерверка
На глазах невесты и родителей.Сегодня в 10:47
Вши-мутанты готовы к атаке школьников
С началом учебного года.Сегодня в 10:10
Том Круз: съемка в "Миссии" невыполнима
Актер сломал ногу.Сегодня в 10:02
На югорских ЛЭП устанавливают новые гасители вибрации
С более широким диапазоном гашения колебаний.Сегодня в 10:00
На свердловской трассе иномарка "догнала" грузовик
Погиб мужчина.Сегодня в 09:57
В Прикамье подростки разгромили кладбище
Разрушено 50 могил.Сегодня в 09:56
Вернувшийся из командировки свердловчанин нашел дома труп жены
Ее убили.Сегодня в 09:51
Во льдах Антарктиды нашли почти 100 вулканов
Апокалипсис все ближе?Сегодня в 09:06
Марийcкий НПЗ сократил производственные расходы
В том числе на электроэнергию.Сегодня в 08:51
Группе "ПИК" разрешили стройку в "завокзалье" Екатеринбурга
Оппоненты подозревают подвоз клакеров.Сегодня в 08:44
Пропавшие в Башкирии челябинские туристы нашлись
Они не выходили на связь с 12 августа.Сегодня в 08:31
Футболисты "Урала" не могут вернуться в Екатеринбург из-за тумана
Самолет задерживается на 7 часов.
Ещё в сюжете «EXPO-2025»
Главные новости
- Сегодня в 08:25"Урал" установил рекорд Премьер-лиги
- Сегодня в 07:52В югорском лагере ребенку прострелили живот
- 14 августа в 17:13Челябинск готовится к визиту Путина
- 14 августа в 17:0415 челябинских туристов пропали по пути в Башкирию
- 14 августа в 16:47В суде Лабытнанги обнаружили бильярдную
Аналитика
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.
Краснотурьинск встал в очередь за комфортом
Врачей тоже не хватает.
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.