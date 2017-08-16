В департаменте здравоохранения.

Антон Бахлыков, возглавлявщий минфин Прикамья при Викторе Басаргине и уволенный зимой 2017 года новым главой региона Максимом Решетниковым, нашел работу в Крыму. Он возглавил департамент здравоохранения Севастополя.

Такое кадровое решение принял глава города Дмитрий Овсянников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Севастополя. К новым обязанностям Бахлыков приступил 14 августа, пообещав скорую модернизацию местной медицинцы.

Стоит отметить, что бывший министра финансов знаком с медициной не понаслышке: первая его специальность – ортопед-травматолог. Кроме медобразования, у нового севастопольского чиновника есть диплом Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В системе здравоохранения он имел опыт работы директором ТФОМСов в Югорске, Екатеринбурге и Перми.

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