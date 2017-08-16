По собственному желанию.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края, начальник управления строительства Александр Бондаренко уволился с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что о своем новом месте работы чиновник не распространялся.

"Блок его работы сейчас передан другому заместителю министра - Фаине Минх", - пояснили в пресс-службе.

В правительстве Прикамья уточнили, что ставка замминистра вакантна. Однако на сайте министерства Бондаренко до сих пор указан, как действующий сотрудник.