А с ним Помазкин.

Глава Полевского Александр Ковалев, который участвовал в выборах депутатов муниципального парламента как самовыдвиженец, забрал документы из избиркома.

Вслед за ним также поступили ещё два кандидата-самовыдвиженца - Фариз Юсупов и Иван Кущ, сообщили "Уралинформбюро" в Полевской городской ТИК.

"Документы кандидаты-самовыдвиженцы забрали ещё 11 августа, без пояснения причин. Закон не обязывает их указывать повод отказа от участия в выборах. Кроме самовыдвиженцев предвыборную гонку покинули и партийные кандидаты – эсер Вениамин Помазкин и либерал-демократ Алексей Ярославцев. Они забрали документы 13 числа", - рассказала председатель ТИК Полевского Ольга Хвостова.

Как стало известно "Уралинформбюро", аннулировать свои регистрационные данные партийцы решили по личным причинам, тогда как самовыдвиженцы отказались от выборов в местную думу в знак поддержки Ковалева. Источники агентства не исключают, что в ближайшее время по этой же причине предвыборную гонку покинет ещё несколько кандидатов.

"Среди них есть люди бизнеса и на них сейчас оказывается серьезное давление. Они поддерживали градоначальника, политика которого шла вразрез интересам руководства одного из предприятий Полевского", - пояснили инсайдеры.

Стоит отметить, что изначально в думу Полевского баллотировались 80 человек. С учетом последних выбывших осталось 69 претендентов.