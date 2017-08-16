Им станет геолог.

Министерство природных ресурсов Прикамья возглавит 43-летний Дмитрий Килейко. Такое решение врио губернатора Максим Решетников озвучил 16 августа на заседании краевого правительства.

"Когда Килейко вступит в должность - мы не знаем, сами только о его назначении услышали сегодня на заседании правительства. Фактически наш пока руководитель - и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Антон Колодин", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Известно, что будущий глава Минприроды имеет диплом геолога-физика. Возглавлял геологический отдел ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь», а последние семь лет занимал руководящие должности в компаниях "Нефтьсервисхолдинга".

Его предшественник Константин Черемушкин с 14 августа назначен руководителем Западно-Уральского управления Ростехнадзора.