На новом посту.

Глава Пермского края Максим Решетников 16 августа предложил Заксобранию рассмотреть в качестве кандидата на пост уполномоченного по правам человека Павла Микова - детского правозащитника.

Если депутаты, которые могут предложить и своих кандидатов, утвердят его назначение, освободится кресло детского омбудсмена, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Прикамья.

Креатуру врио губернатора поддержала действующий уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Марголина, срок полномочий которой истекает 20 сентября.

"Я считаю, что Павел Владимирович - достойный этой должности человек. Я считаю, что, во-первых, он способен обеспечить преемственность института уполномоченного по правам человека в регионе, который уже имеет большую историю и традиции в Прикамье. Во-вторых, у него есть значительный опыт общения как с органами власти, так и с правозащитными организациями", - отметила она.

Павел Миков имеет педагогическое образование, ранее он преподавал школьникам историю и политологию.