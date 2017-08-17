Правильными вещами.

Глава России Владимир Путин пользуется более высоким доверием в мире, чем его американский коллега Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют данные соцопросов, которые провел в 37 странах исследовательский центр Пью, пишут РИА Новости.

Согласно результатам, респонденты в 22 государствах считают, что Путин "делает более правильные вещи в плане международных отношений". При этом в 13 странах уверены, что более верные шаги делает Трамп.

Наибольшее преимущество у Путина в Греции и Ливане, где он опережает главу США по уровню доверия на 31%. Во Вьетнаме разница составляет 21%, причем в этой стране оба президента пользуются достаточно серьезной поддержкой: российскому лидеру доверяют 79% опрошенных, Трампу - 58%, передает "Уралинформбюро".



Примечательно, что Путин популярнее Трампа в целом ряде государств, которые традиционно считаются союзниками Америки. Так, в Германии Путину в международных отношениях доверяют 25% респондентов, а Трампу - лишь 11%. В Южной Корее эти показатели составляют 27% и 17%, во Франции - 18% и 14%, в Японии - 28% и 24%, в Италии - 26% и 25%. Меньше всего обоим политикам доверяют в Испании, но и там у Путина есть преимущество - 7% против 5%.



В ряде других государств-союзников США у Трампа лишь незначительное преимущество: в Австралии 29% против путинских 27%, в Канаде и Великобритании — 22% против 19%. Больше всего, согласно исследованиям, американский президент опережает российского в Израиле (на 28%) и в Нигерии (на 19%).



В исследовании также отмечается, что в 10 странах мужчины проявили больше доверия к Путину, чем женщины.