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Губернатору Комаровой указали на домики для бомжейСегодня в 15:46

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И завал программы расселения.

В Ханты-Мансийском автономном округе активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта добиваются сноса расселенных домов через прокуратуру.

Ликвидировать ветхие и аварийные строения в срок не могут в Сургуте, Советском, Югорске и поселке Пионерский. Десятки заброшенных деревянных бараков облюбовали бомжи, передает "Уралинформбюро".


Фото: onf.ru

"Только в поселке Пионерский более двух десятков зданий ждут сноса. Эти дома-свалки – продукт реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Несмотря на то, что в программе имеется обоснование ресурсного обеспечения адресных мероприятий по сносу, и муниципалитет, вступая в программу, гарантировал ликвидацию аварийных объектов, он свои обещания не выполнил", – сообщил член регионального штаба ОНФ Александр Хильман.

"Фронтовики" обратились в прокуратуру Югры с просьбой провести проверку по факту неисполнения федеральной программы. При невыполнении одного из основных мероприятий - сноса расселенных строений она не может считаться исполненной.

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