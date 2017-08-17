По дорогам Среднего Урала поедут белорусские электробусыСегодня в 18:51
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"Заряжающиеся" на остановках.
17 августа 2017 года глава Среднего Урала Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Минск провел переговоры с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым. На встрече обсуждались направления, сотрудничество по которым в ближайшие годы будет наиболее результативным для обеих сторон, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
На встрече было отмечено, что товарооборот между Свердловской областью и Беларусью в 2017 году демонстрирует существенный рост. По словам Евгения Куйвашева, позитивная динамика сохраняется.
Так, белорусская сторона готова предложить Свердловской области современную дорожную, строительную, коммунальную технику, производство которой активно развивалось в последние годы. На Среднем Урале может появиться белорусский пассажирский авто- и электротранспорт, предназначенный для городских и международных маршрутов. Предложение партнеров особенно актуально в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Андрей Кобяков подчеркнул, что для этих и других проектов Республика Беларусь готова предложить приемлемые схемы финансирования: лизинг и льготное кредитование.
Кроме того, на встрече шел разговор о развитии промышленной кооперации, отвечающей интересам и Белоруссии, и Свердловской области, а также о расширении сотрудничества в аграрном секторе, строительстве, ЖКХ, сферах науки и образования.
По мнению Евгения Куйвашева, большие перспективы имеет взаимодействие в сфере высоких технологий. На выставке ИННОПРОМ-2018 белорусская сторона заинтересовалась системами беспилотного управления для электрических комбайнов и тракторов производства "НПО автоматики". Сегодня "Минский автомобильный завод" изучает возможность приобретения газомоторных двигателей производства уральского научного объединения, спсобных заменить западные аналоги.
Также Евгений Куйвашев посетил производственную площадку "Белкоммунмаша" - одного из ведущих производителей наземного городского электрического транспорта в странах СНГ и договорился о сотрудничестве. Речь шла не только о поставке электробусов, но и о локализации производства электротранспорта в Свердловской области.
Куйвашев совершил пробный рейс по улицам Минска, прокатившись в электробусе Е433 Vitovt Max Electro. Глава Среднего Урала высоко оценил качество техники, отметив, что за таким транспортом – будущее.
"Во-первых, такой беспроводной транспорт нам необходим. Его применение существенно облегчает выстраивание маршрутов городского общественного транспорта. А во-вторых, я предложил руководству предприятия локализовать часть производства электробусов в Свердловской области. С учетом того, что мы в регионе выпускаем разные виды подвижного состава, для нас это будет новой компетенцией. Сегодняшние договоренности – это только начало, мы будем работать над реализацией этого проекта. Но то, что "Белкоммунмаш" наши предложения принял, это совершенно точно", – сказал врио губернатора Свердловской области.
Стоит отметить, что электробус объединяет в себе преимущества троллейбуса и автобуса. Он оборудован системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов, что позволяет ему преодолевать короткие маршруты – до 15 километров – без контактной сети, осуществляя пятиминутную зарядку на конечных остановочных пунктах.
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