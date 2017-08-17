Телевизор в пятницу можно не включать.

Теледебаты кандидатов в губернаторы Свердловской области рискуют завершиться, едва начавшись. Претенденты на высокий пост начали отказываться от этого элемента предвыборной борьбы.

Первым не смог встретиться с представителем "Партии пенсионеров" Дмитрием Сергиным врио губернатора Евгений Куйвашев. В эти дни он совершает визит в Республику Беларусь, поэтому полчаса утреннего эфира "4 канала" 17 августа депутат гордумы Екатеринбурга тускло прикрыл собой.

Не будет шоу и 18 августа. На его запись в четверг не явился коммунист Алексей Парфенов. В результате получасовку полностью отдали его оппоненту Дмитрию Ионину из "Справедливой России", сообщает "Уралинформбюро

"Коммунист" Парфенов сегодня на предвыборные дебаты со мной не пришел. Да и ладно... ну какой из московского банкира - коммунист?!", - резюмировал Ионин в Facebook.