В департамент ЖКХ.

17 августа 2017 года следователи нагрянули с обысками в департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства ХМАО-Югра.

Официальный представитель СУ СКР по ХМАО-Югра Алина Никифорова сообщила "Уралинформбюро", что проводилась выемка документов в рамках возбужденного уголовного дела по факту превышения полномочий должностных лиц при установке и вводе в эксплуатацию водоочистных сооружений в Пыть-Яхе.

"Ранее поступали отдельные жалобы от югорчан, в которых нужно было тщательно разобраться. Поэтому в данном мероприятии заинтересованы обе стороны - как власть, так и жители округа", - добавили в пресс-службе правительства.