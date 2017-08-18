На разговор с избирателями.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев 18 августа приедет в Сысерть. С ним "уральскую Рублевку" посетит глава регионального минэкономразвития Дмитрий Нисковских. Он считается главным претендентом на кресло нового главы Сысертского городского округа.

"Первые лица области приедут во второй половине дня. О том, как пройдет их визит, я смогу рассказать не раньше семи вечера, а, может, и позже – все может затянуться", - рассказал "Уралинформбюро" нынешний глава городского округа Александр Карамышев.

Нисковских был первым, подавшим документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы Сысерти. "Колбасный мэр" Карамышев, в свою очередь, баллотируется в муниципальную думу в надежде стать ее председателем.