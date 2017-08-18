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С бывших чиновников спросят о тратахСегодня в 12:58

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Отчеты потребуют с сотен тысяч человек.

В Госдуме предложили обязать уволенных чиновников отчитываться о расходах. Срок, в течение которого бывшие государственные и муниципальные служащие должны будут предоставлять информацию о своих тратах, пока обсуждается, пишет РБК.

Поправки, обязывающие чиновников отчитываться о расходах даже после увольнения, разрабатывает комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

По словам его главы Василия Пискарева, среди госслужащих могут быть лица, которые скрывают свои истинные доходы, а новые положения позволят наказывать таких экс-чиновников в соответствии с действующим законодательством. Допустим, если расходы превысят доходы, имущество будет обращаться в пользу государства, передает "Уралинформбюро".

Между тем эксперты не спешат с одобрением инициативы комитета, так как не верят в жизнеспособность законопроекта, ведь контролировать придется сотни тысяч человек. По данным Росстата, в 2016 году в федеральных госорганах работали 1,4 миллиона сотрудников, а в органах местного самоуправления и избиркомах муниципальных образований - 2,1 миллиона человек.

Схожие идеи обсуждаются в ведомствах антикоррупционной направленности.

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