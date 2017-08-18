Полпред президента спросил губернаторов за наркоманиюСегодня в 15:12
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Цифры напрягают.
Ликвидация "дивизии" ФСКН и слияние силовых ведомств серьезно ударили по безопасности Уральского федерального округа.
На фоне дефицита наркоборцов все более широкое распространение находит "синтетика", а наркодельцы оседают в глубинах "черного интернета", вылавливать откуда их все сложнее Об этом шла речь на совещании уральского полпреда президента РФ Игоря Холманских с главами уральских регионов, передает "Уралинформбюро".
По официальным данным, общее количество наркозависимых уральцев к 1 июля 2017 года превысило 33 тысячи человек. Однако полпред призвал губернаторов не успокаивать себя формальными цифрами, которые могут серьезно отличаться от реальной ситуации.
"На заседании Совета Безопасности в апреле текущего года Владимир Путин привел данные соцопросов: в России употребляют наркотики 75 миллионов человек или каждый 20-й житель страны. Несложно подсчитать, что на территории УрФО это число может приближаться к 600 тысячам человек", - заявил Игорь Холманских.
По данным начальника Управления Генпрокуратуры в УрФО Юрия Турыгина, только за первую половину 2017 года от наркотиков погибло свыше 400 уральцев, в большинстве своем – молодые люди. "Особую тревогу вызывает обстановка в Свердловской и Челябинской областях, где количество летальных случаев давно перевалило за сотни. На Среднем Урале – 174, на Южном – 203", - уточнил силовик.
Серьезный провал в борьбе с наркоманией произошел в первой половине 2016 года. Ликвидация ФСКН отразилась на показателях почти всех направлений антинаркотической деятельности. Так, почти в 3 раза уменьшилось количество пресеченных фактов контрабанды наркотиков. "И это происходит в условиях, когда транснациональные преступные группировки продолжают активно использовать развитую транспортную инфраструктуру Урала для организации транзита и поставок наркотиков", - отметил Холманских.
Сократилось изъятие наркотиков из незаконного оборота – на 14,4%. Куда меньше внимания стало уделяться борьбе с вовлеченностью в наркоманию детей и подростков.
В определенной степени это следствие дефицита кадров в рядах силовиков. Средняя доля вакантных должностей в подразделениях наркоконтроля в МВД России составляет 13% от штатной численности, а в ряде региональных управлений превышает 15% . На Ямале, к примеру, пустует каждое третье кресло.
Тем временем, как грибы после дождя, растут онлайн-площадки, упрощающие доступ к наркотикам. Только за 6 месяцев 2017 года органы МВД выявили 2 161 интернет-ресурсов с рекламой и продажей наркотиков, из которых Роскомнадзор заблокировал 751.
"Бесконтактный способ сбыта наркотиков набирает популярность. Программа самостоятельно определяет места закладки после перевода средств преступнику", - рассказал Турыгин.
Он привел пример такого интернет-ресура, где прописаны цены на наркотики, меры стимулирования продаж (подарки от продавца), четкая инструкция, как действовать закладчику, а также свободные вакансии с данными об их прибыльности.
Игорь Холманских, вооружившийся к совещанию цифрами всевозможных соцопросов, потребовал от уральских губернаторов учитывать мнение граждан. Порядка 40% опрошенных уральцев оценивают уровень распространения наркомании в своих регионах как высокий или очень высокий. Самые внушительные цифры – в Свердловской области, где каждый второй уверен в том, что живет среди наркоманов.
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