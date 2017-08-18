В понедельник утром - к телевизору!

Врио свердловского губернатора Евгений Куйвашев нашел место в рабочем графике для проведения теледебатов. Как претендент на кресло главы региона 18 августа он впервые встретился с оппонентом - кандидатом от "зеленых" Константином Киселевым в студии "4 канала", передает "Уралинформбюро".

Запись программы выйдет в эфир 21 августа в 8.30 утра, подтвердили агентству сотрудники телекомпании.

Ранее Куйвашев пропустил первые дебаты с "пенсионером" Дмитрием Сергиным из-за командировки в Республику Беларусь. И депутату гордумы Екатеринбурга пришлось одному отдуваться перед зрителями.

Не исключено, что из-за сложного графика врио губернатора может и в будущем пропустить дебаты с другими оппонентами.

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