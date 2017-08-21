К 300-летию?

В День празднования 294-летия Екатеринбургу с "федерального плеча" подбросили идею стать новой столицей России.

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту Владимиру Путину "Доктрину размосквичивания", сообщает "Уралинформбюро". В ней он утверждает, что уже сейчас в московском регионе проживает пятая часть населения страны. И для сохранения геополитических преимуществ России ее столицу надо перенести за Урал, предоставив приоритет развития Сибири и Дальнему Востоку.

Член высшего совета "Единой России" Дмитрий Орлов тотчас заявил, что главным претендентом на звание новой столицы России может стать Екатеринбург.

"Столичная идея" может быть положена в основу концепции выставки ЭКСПО-2025, за проведение которой Екатеринбург готов бороться с японской Осакой, Баку и Парижем. Для проведения столь внушительного международного мероприятия длиной полгода мегаполису предстоит кардинально модернизироваться. Апгрейд инфраструктуры вполне можно увязать с его новым статусом.

Следует отметить, что в 2025 году Екатеринбург будет отмечать свое 300-летие и красивая дата может стать прекрасным поводом для вручения городу столичных функций. Не исключено, что новый тренд может быть реализован в программе "Пятилетка развития", с которой на сентябрьские выборы губернатора Свердловской области идет нынешний глава региона Евгений Куйвашев.