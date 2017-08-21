Пока не подрастет сменщик.

Фонд "Петербургская политика" добавил золотых в копилку Владимиру Путину. Для этого был выбран нехитрый прием позиционирования первого лица на фоне его возможных преемников. Если таковых "огласить всем списком", они заметно мельчают.

В результате, альтернативу нынешнему Президенту России предложено присмотреть среди Дмитрия Медведева, Сергея Собянина, Алексея Дюмина, Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко, Алексея Кудрина, Сергея Кириенко, Игоря Сечина, сообщает "Уралинформбюро".

Для большинства россиян любой из данного списка вчистую проигрывает Путину. И, следовательно, тезис о незаменимости президента России в обозримом будущем имеет под собой все электоральные основания.