Он продолжит руководить Путинградом.

Перспективу стать новым губернатором Кемеровской области отняли у мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, сообщает "Уралинформбюро". В период болезни нынешнего главы Кузбасса Амана Тулеева именно Носов выдвигался политологами на первую строчку рейтинга сменщиков.

Источники агентства утверждают, что Кремль якобы ищет способ отблагодарить градоначальника за помощь, оказанную во время кризиса с "Мистралями". В 2015 году Франция под нажимом США отказалась передавать построенные вертолетоносцы российскому ВМФ. Не исключено, что крупный международный скандал улаживали по личным каналам.

Известно, что дочь Носова живет во Франции. И, более того, родственники со стороны ее мужа имеют выходы на тогдашнего президента Франсуа Олланда.

Между тем Аман Тулеев после операции вернулся в Кемерово и намерен продолжить свою работу. А у Носова на носу выборы мэра Нижнего Тагила.

Накануне первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко тепло отозвался об одном из авторитетных российских губернаторов. "Все нормально. У него тяжелая была операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию", — заявил он в ответ, не готовит ли Кремль замену в Кузбассе..